Italská hvězda filmů pro dospělé chce uspět v politice. Kandiduje na předsedkyni Lombardie

Priscilla Salerno je italskou herečkou z filmů pro dospělé, která kandiduje za novou politickou stranu socialistů v Lombardii. Profimedia.cz

Pokud by Salerno ve volbách uspěla, nebyla by první italskou pornohvězdou s politickou kariérou. Za radikály tehdy uspěla Ilona Staller (71) známá jako Cicciolina. V letech 1987 – 1991 dokonce působila v tamním parlamentu. Proslula nejen svými radikálními názory, ale i veřejnými projevy s odhalenými ňadry.

„Cicciolina byla úspěšná provokace. Já jsem katolička, cítím se být socialistkou a Craxi by na mě byl hrdý,“ říká Salerno. Bettino Craxi je bývalý italský předseda vlády známý svou podporou socialistů.

„Nebojím se svých protivníků, zvítězím pro své nápady. Cítím se být socialistkou ve všech ohledech. Je to strana, která nemá žádné předsudky, dává zásluhy těm, kteří je mají mít. Není to provokace, jsem v politice šest let. V sociální sféře bojuji za práva žen. Chci zákon, který ženám umožní je skutečně chránit. V Lombardii je tolik věcí, co se mají změnit. Kriminalita, infrastruktura, zlepšení živobytí, zdravotnictví a další,“ vysvětluje Salerno, která jde do boje v únorových volbách, v nichž se bude ucházet o post předsedkyně regionu Lombardie.

Samu sebe přitom považuje za podnikatelku. „V Americe je pekař to samé jako hardcore herečka a platí daně,“ říká odhodlaně. Nechme se tedy překvapit, jak to celé v severozápadním italském regionu dopadne... ■