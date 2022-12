Krásná Pippa oslnila na vánoční mši. Půl roku po porodu třetího dítěte je jako proutek

Trojnásobná maminka Pippa v doprovodu svého manžela. Profimedia.cz

Do Westminsterského opatství se na vánoční mši Royal Carols: Together at Christmas sjela téměř celá královská rodina, a přestože nejvíc pozornosti na sebe opět upoutala okouzlující Kate (40) s Williamem (40) a jejich dětmi, neméně šik byla i princeznina mladší sestra Pippa (39), která dorazila v doprovodu svého manžela Jamese Matthewse.