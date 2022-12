SMS od Williama pro Harryho budí vášně. Opravdu tomu někdo věří? ptají se lidé

Harry a Meghan ve stejnojmenném dokumentu stanice Netflix Profimedia.cz

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou aktuálně tématem číslo jedna především v britských médiích. Zasloužili se o to dokusérií, kterou natočili pro stanici Netflix. Údajně za ni měli dostat v přepočtu dvě miliardy korun.

V šesti zveřejněných dílech se Harry (38) a Meghan (41) vracejí k tomu, co vedlo k jejich odchodu od královské rodiny, v podstatě neřekli nic nového, co by už nezaznělo ve slavném interview s Oprah Winfrey či následných prohlášeních. Vévodkyně zopakovala, jak na ni média pořádala hony, srovnávala ji s vévodkyní Kate, že se za ni královská rodina nepostavila nebo že čelila sebevražedným myšlenkám.

Právě po odvysílání rozhovoru s Oprah měl Harry dostat SMS od bratra Williama, vše zabíraly kamery. V záběru sedí Meghan u počítače a telefonuje s jejich přítelem a mluvčím Tylerem Perrym, když Harrymu cinkne zpráva, on si ji přečte a s dramatickým gestem řekne: „Kéž bych věděl, co udělat.“ Pak displej ukáže manželce, ta řekne, ať se nadechne, že se půjdou projít a pak se rozhodnou. Poté se objímají.

Dokument bohužel neukazuje, co v textovce stálo, mnozí diváci proto pochybují, že vůbec šlo o kontakt ze strany Williama. Především kvůli příhodnému načasování v době, kdy Harry a Meghan zrovna stáli před kamerami. „A náhodou u toho zrovna byly kamery“, „Pravděpodobně vůbec žádnou textovku nedostal, jen to nahráli“, „Úžasné, jak je v každém klíčovém momentě po ruce kameraman“, reagovali lidé.

Možná kdyby Harry alespoň naznačil, co bylo předmětem SMS, vyhnul by se osočení, že šlo o nafingovanou scénu a další veřejné kritice, která dávno přesáhla jejich rodinné vztahy. „Věřili byste tomu, že tento ‚muž‘ byl kapitánem v britské armádě? Věřili?“ ptá se např. jeden z Harryho bývalých fanoušků. ■