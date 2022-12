Uklízečka drhnula záchody, dnes je z ní sexy modelka pro dospělé, která vydělává skoro mega měsíčně

Courtney Bright si našla nový způsob výdělku. Profimedia.cz

Ani trochu ale nelituje! Courtney se živila jako uklízečka, jejímž denním chlebem bylo drhnutí záchodů. Tato pracovní aktivita ji ale neuspokojovala, a navíc jí vadilo, že její manžel coby vytížený účetní není skoro doma.

Rozhodla se proto založit webové stránky, kde zveřejňovala své sexy snímky. Později se přemístila na k tomu určenou sociální síť. Placený pikantní obsah se lidem zalíbil a Courtney se dostala až k neuvěřitelnému výdělku v přepočtu skoro milionu korun měsíčně.

Manžel prý nežárlí, protože se jako rodinka mají dobře. Courtney si nyní užívá s manželem a dětmi exotické dovolené, postavili si dům s bazénem a tobogánem a na práci uklízečky a účetního už nemají ani pomyšlení.

Courtney ostatně začínala jako modelka, a tak věděla, do čeho jde. „Manžel mě povzbuzoval a říkal, že jsem stejně krásná jako modelky, jen tak ze srandy jsem si tak založila profil na Instagramu, a tam to začalo, když jsem zveřejnila své první sexy fotky,“ řekla pro britský Mirror ambiciózní blondýnka, která zpočátku neměla na růžích ustláno.

Přeci jen byla kritizována za to, že se by se jako maminka dvou dětí měla trošku mírnit. Manžel jí ale fandil hned od začátku a dnes prý jako rodina tráví mnohem víc času spolu. „Cestujeme a zažíváme to, co bychom si nikdy dříve nemohli dovolit,“ uzavřela spokojená mamina. ■