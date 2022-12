Moje žena potratila kvůli stresu ze soudní bitvy s britským bulvárem, tvrdí princ Harry

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Profimedia.cz

Soudili se tehdy s vydavatelským domem Associated Newspapers, pod kterým vychází Daily Mail i Mail On Sunday. Druhý jmenovaný byl tím, který uveřejnil dopis, který vlastnoručně napsala Meghan svému otci, s nímž má dlouhodobě špatné vztahy, a to bez jejího svolení.

Po dvouletých tahanicích vévodkyně nakonec soudní bitvu vyhrála a vydavatelství muselo otisknout omluvu.

Právnička páru Jenny Afia nyní v dokusérii uvedla, že si je plně vědoma toho, že soud měl tvrdý dopad na duševní zdraví Meghan. Ta prý ze stresu v noci ani nespala. To bylo v období, kdy už Sussexští přesídlili do nového domova v kalifornském Montecitu. Meghan navíc byla v očekávání.

„První ráno, kdy jsem se probudila v našem novém domově, jsem potratila,“ přiznala vévodkyně v dokumentu. „Věřím, že moje žena potratila kvůli tomu, co jí Mail dělal,“ doplnil manželku Harry a nebál se jmenovat konkrétní médium.

„Celé jsem to sledoval. Samozřejmě s určitostí nevím, jestli byl potrat způsoben tím vším. Ale když si spojím, pod jakým tlakem byla a jak málo spala, jak dlouho to trvalo, z toho, co jsem pozoroval, mohu říct, že byl potrat způsoben tím, co se jí pokoušeli dělat,“ dodal s tím, že je jeho žena velmi statečná.

Meghan se o potratu rozepsala v listopadu 2020 pro list The New York Times. O miminko přišla v létě toho roku. Tehdy už s Harrym měli malého Archieho a těšili se na druhého potomka. Oba ztrátu oplakali. V červnu následujícího roku se jim pak narodila dcerka Lilibet. ■