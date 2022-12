Princezna Kate byla opět elegance sama: Luxusní kabát doplnila náušnicemi za 400 korun

Princezna Kate Profimedia.cz

Princezně Kate (40) to opět nesmírně slušelo, když vyrazila s rodinou na vánoční mši Royal Carols: Together at Christmas do Westminsterského opatství. Módní ikonou je nejen proto, že je vždy elegance sama, ale také proto, že dokáže nakombinovat drahé modely předních návrhářů s kousky z konfekce, která je dostupná i „obyčejnému smrtelníkovi“.