Už to začíná vadit i jejímu manželovi: Britney Spears se opět obnažila a předvedla nahoře bez

Britney Spears a Sam Asghari Profimedia.cz

Ovšem tentokrát snímky nenechaly chladným ani manžela Britney Sama Asghariho. „Je to jediný člověk na světě, kterého šikanují za to, že takové věci sdílí," zastal se své ženy. "Osobně bych taky preferoval, aby to nedělala, ale kdo jsem, abych ovládal někoho, kdo byl ovládán celý svůj život,“ dal jasně najevo svůj postoj v komentářích.

Britney se dušuje, že hanbatými příspěvky vyjadřuje svou znovunabytou svobodu, kterou loni na podzim vybojovala u soudu, a po 13 letech, kdy byl jejím nuceným opatrovníkem její otec Jamie, je opět svéprávná.

A zatímco zpěvaččini skalní fanoušci jsou povětšinou chápaví, mnoho z nich se také obává, že po takových příspěvcích Britney opět prohlásí za nezpůsobilou. Nezbývá než doufat, že k ničemu takovému nedojde, a alespoň se pokochat polonahou popovou princeznou. ■