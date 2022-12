Královská rodina s grácií předvedla, že drží pohromadě: Kate, Williame, milujeme vás, skandovali Britové

Princ a princezna z Walesu se staršími dětmi na vánoční mši Profimedia.cz

Kontroverzní dokument i s jeho nařčeními nechávají bez komentáře a vystupují s důstojností a noblesou sobě vlastní. A ukázali to hned v den, kdy Netflix uvedl zmíněné díly dokusérie, a sice ve Westminsterském opatství, kde se konala vánoční mše Royal Carols: Together at Christmas.

Kate (40), která ji hostila už podruhé, ovšem prvně jako princeznu z Walesu doprovodil samozřejmě manžel William (40) i starší děti George (9) a Charlotte (7). Ty sladily outfity podle svých rodičů. Účastnil se také král Karel III. (74) s manželkou Camillou (75) nebo Sophie, hraběnka z Wessexu, jež při mši rovněž zaujala místo v první řadě.

Koncert, kterého se účastnilo dalších 1800 lidí, má v čase vánočním připomenout, že je především důležité si pomáhat, a oceňuje nesobecké úsilí jednotlivců a komunit po celém Spojeném království. Je také jistým symbolem pospolitosti, empatie, víry, pokory a služby lidu.

To jsou hodnoty, které vyznávala nejen zesnulá královna Alžběta II., jež měla svého času mši sama na starost, ale řídí se jimi také zbytek aktivních členů královské rodiny včetně Kate, která po ní pomyslné žezlo v organizaci převzala. A britský lid to zjevně oceňuje.

„Kate, Williame, milujeme vás,“ skandovali ti, kteří se přišli do Opatství na královské podívat. A dle sociálních sítí oceňují také to, že se členové královské rodiny nesnižují k tomu vystoupit proti Harrymu a Meghan a úspěšně jejich provokace ignorují.

Sussexští jsou nyní za dokument, za nějž měli utržit v přepočtu dvě miliardy korun, ostře kritizováni. Bohužel pro ně ho strhali i kritici. V posledních dílech Harry mimo jiné uvedl, že na něj bratr křičel, otec mu lhal a babička všemu nečinně přihlížela, když rodině sděloval, že by s Meghan chtěli být aktivními členy královské rodiny jen napůl. To mu rodina zamítla a jak je vidět, vévoda se nejspíš stále cítí ukřivděný. ■