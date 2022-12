Agáta Hanychová se pochlubila fotkou se svým ex, s nímž má syna Kryšpína, i jeho ženou. A kam zmizel Soukup?

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

Chyběl jen současný Agátin přítel Jaromír Soukup (53). Jak ale modelka uvedla, bylo to jen proto, že byl v práci, jinak by se prý akce účastnil také.

„Besídka Kryšpínka, máma, táta, maceška. Macešek pracuje, ale máme se všichni rádi,“ líčila nadšeně Hanychová, jež má s exmanželem Jakubem Prachařem ještě dceru Miu. Tam ale idylické vztahy zrovna moc nepanují.

Agáta se nyní těší na narození svého již třetího potomka. Jak nedávno prozradila, bude to holčička. „Vím to už nějakou chvíli, tedy nejen já. Rodina, Jaromír i mé děti samozřejmě také,“ řekla Super.cz influencerka. Malá Mia si sestřičku moc přála, a tak je prý nadšena. To Kryšpín si bude muset zvyknout na holčičí převahu. „Kdyby to byl kluk, tak to ještě dám, ale další holku už doma nesnesu,“ vtipkoval Kryšpín nedávno. ■