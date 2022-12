Bývalý manžel Hany Zagorové konečně promluvil: V kontaktu jsme byli čím dál méně, vzpomínal

Vlastimil Harapes vzpomínal na Hanu Zagorovou. Profimedia.cz

Baletní mistr Vlastimil Harapes byl s Hanou Zagorovou (✝75) ženatý téměř šest let. Po odchodu pěvecké legendy do hudebního nebe ale tanečník nebyl dlouho schopný zavzpomínat na svou bývalou lásku. Až teď, po více než třech měsících, konečně promluvil.

„Média mě oslovovala k vyjádření, ale bylo to velmi čerstvé. V tu chvíli jsem na to vůbec neměl náladu. Dodnes se píše, že jsem nemocný, že jsem v nemocnici… Ale já jsem na to zkrátka duševně neměl. Ani dnes to nebude jednoduché, ale teď už dokážu mluvit,“ řekl Harapes v show 7 pádů Honzy Dědka.

Jak sám přiznal, v kontaktu byli v posledních letech čím dál méně. „Vzpomínám na ni velmi často, protože jsem ji měl opravdu velmi rád, a dlouho jsem se nemohl smířit s tím, že už tu není.“ „V kontaktu jsme byli čím dál méně. V našem setkávání byly čím dál větší mezery. Dříve mi Hanka zavolala, že třeba Štefan někam odjíždí a že si spolu uděláme hezký večer. Ale už dlouho ne. Nemohu říct, že bychom byli v kontaktu do poslední chvíle, to ne,“ dodal baletní mistr. ■