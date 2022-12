Krásné vzpomínky Moniky Absolonové na Hanu Zagorovou: Popsala, kdy si udělaly naposledy babinec

Moniku Absolonovou a Hanu Zagorovou pojilo nádherné přátelství. Profimedia.cz

V kontaktu byly obě zpěvačky často a rády se pravidelně setkávaly. „Naposledy jsme měly babinec v době covidu, dělaly jsme online vysílání u Hanky doma. Byly jsme hodně v kontaktu, ale jak se toho covidu vzhledem ke svému onemocnění hodně bála, nechtěla se potkávat s lidmi, tomu jsem absolutně rozuměla. A tak jsme tam dělaly online vysílání a pak jsme se, myslím, potkaly ještě jednou. Hanička by to věděla líp. A pak už jsme byly jen v telefonickém kontaktu, velmi častém. Myslím, že ten covid Hanka nenesla dobře, tu izolaci. Milovala lidi, těšila se na koncerty,“ svěřila se Monika v show 7 pádů Honzy Dědka.

Kromě pěveckých rad Hana Zagorová Moniku inspirovala i v dalších věcech. Především to, jak vnímat život. „Hance velmi často nebylo dobře, a nikdy to na ní nikdo nepoznal. Uměla si užít každý den, a to by měl být kromě jejích písniček vzkaz, že vám může být jakkoliv, ale že je důležitý si to užít. A to ona uměla, a možná proto ty emoce uměla lidem předat. I já jsem v těchhle věcech otevřená. Co se má stát, se stane. Když tady budeme brečet, tak budeme,“ dodala během rozhovoru Monika Absolonová. ■