Karlos Vémola má po návratu z nemocnice další problém. Zásah policie u něj v domě a drsná slova o udání

Karlos Vémola se ženou Lelou Michaela Feuereislová

Nyní Karlos řeší další problémy. V jeho domě zasahovala celní správa kvůli údajnému dovozu a chovu exotických zvířat. Sám Karlos tvrdí, že celní správa u něj zasahovala na základě udání. On sám má ale prý všechno v pořádku.

„Šlo o vyšetřování veškerých mých zvířat, to znamená papíry k nim, povolení a tak dále. Vše jsem předložil. Žádné obvinění proti mně nebo trestní stíhání za tím nebylo. Byli tam vyšetřit moje papíry ke krokodýlům, ke lvům,“ řekl Blesku Vémola s tím, že dál má od policie zakázáno o případu mluvit.

Vémola se považuje za velkého milovníka zvířat, který má podle svých slov povolení k chodu krokodýlů, lvů i tygrů. Udání ale policie musí prošetřit, čemuž se prý nebrání.

„Byl to organizovaný tah před zápasem, který se stejně neuskuteční. Bylo to rozpoutaný a schválně udělaný, aby kontrola přišla v tomto čase,“ myslí si Vémola, který už má doma dva lvy.

„Mám s jednou lvicí starostí až nad hlavu. Jsem ale řádný chovatel, ze zákona nemůžu chovat jednu lvici, lev je párové zvíře. Musíte mít minimálně dva. Do tří let jsem musel pořídit druhou. Není podmínka, aby to byl samec, můžou to být dvě holky. Splnil jsem všechny podmínky k chovu, tak jsem druhou pořídit musel,“ vysvětlil letos Super.cz Vémola, proč si pořídil druhé lvíče.

Už tehdy o svých zvířatech mluvil s velkou láskou a chlubil se jimi v reportážích. Udání na jeho chov přišlo ale až nyní. ■