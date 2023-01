Bývalá členka kapely Holki Klára Kolomazníková promluvila o návratu, který potěší všechny fanoušky

Klára Kolomazníková Michaela Feuereislová

Klára Kolomazníková (43), která je bývalou členkou legendární skupiny Holki, dorazila podpořit charitativní koncert nadačního fondu Time for Help. Ač jí pomáhání není cizí, pečlivě vybírá, kam dorazí. "Nedělám každou charitu, protože charitativních akcí je strašně moc. A kdyby měl člověk zpívat pořád jen na těchto akcích, tak by to také nešlo, protože mě zpěv živí," říká zpěvačka.

Klára patří mezi ostřílené zpěvačky, ovšem v kostele zpívala teprve podruhé v životě! "Přiznám se, že v kostele zpívám podruhé a je to velká výzva. Je to přece jen trochu rozdíl, protože moje vystoupení jsou z většiny tanečnější a mám rychlejší repertoár."

Klára je sice na sólové dráze, nálepku „Holki“, má ale pořád. "Ne, nevadí mi to. A říkám to všude, že vlastně nevím, jak by to vypadalo, kdybych se do Holki nedostala a nezačala zpívat. Možná bych se teď zpěvem vůbec nemohla živit," prozradila Super.cz.

Vrátit se do kapely nehodlá, ačkoli Holki opět fungují bez Kláry, nicméně společnému vystoupení se nebrání. "Před pár lety byly takové náznaky, že bychom si společně s Holki zazpívaly opět všechny. Ale pak do toho vstoupil covid. Plánovalo se to tak, že bych vystoupila jako host, ale zatím k tomu nedošlo. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ale já bych určitě nebyla proti," pronesla s nadšením. Tak doufáme, že skupinu Holki ještě alespoň jednou uvidíme pohromadě. ■