Posun v léčbě Jiřiny Bohdalové: Po téměř měsíci na nemocničním lůžku je konečně doma

Jiřina Bohdalová Michaela Feuereislová

Je to pár týdnů, co Jiřinu Bohdalovou (91) schvátila těžká chřipka a skončila v nemocnici. Herečka postupně musela zrušit několik svých představení, ale stále si plánovala brzký návrat domů. Její pobyt na nemocničním lůžku se však kvůli dalším komplikacím prodloužil.

„Lidé se o mě nemusí strachovat, zítra už jdu domů,“ vzkázala 1. prosince Super.cz herečka. Kvůli zdravotním problémům s páteří se ale její pobyt v Nemocnici Na Homolce prodloužil. Po několika týdnech hospitalizace je nyní herečka konečně doma, což potvrdila v krátké zprávě během čtvrtka televizi Nova.

Pobyt na lůžku se jí prodloužil kvůli naštíplému obratli a od bolestí jí lékaři ulevovali obstřiky páteře. „Já bych řekl, že tam je naštíplý obratel. Je to první bederní obratel a je to patrně už starý nález, není to nic nového. Akorát že po tom nějakém diskomfortu to začalo víc bolet,“ řekl profesor Petr Neužil v Televizních novinách.

Jiřinu Bohdalovou tak čekají Vánoce, které má ráda pod svou taktovkou, tedy v rodinném kruhu. „Léta letoucí to dělá moje maminka, nenechá si do toho mluvit, moji synové a já jí děláme ty přicmrdávače. Snášíme to, co ona potřebuje, ji to baví a my jsme rádi, že ji to baví, tuhle starost nechávám na ní, zaplaťpánbůh, doufám, že to bude ještě dlouho,“ svěřila se před nedávnem Super.cz herečka Simona Stašová.

Přes svátky by dle doporučení měla Jiřina Bohdalová rehabilitovat a mít klidový režim, aby se v lednu mohla vrátit před své diváky na jeviště. ■