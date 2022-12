Na tomhle těle pracuje tři dny v týdnu: Kráska Smatanová předvedla své dokonalé křivky v sexy prádle

Lucie Smatanová Foto: Regina Voronina

„Před focením nebo před přehlídkou jsem víc striktní, hlídám si pravidelnou stravu a tréninky. Kdo mě sleduje na Instagramu, zná moje tipy a triky,“ svěřila se Super.cz modelka, která tentokrát fotila v Praze v krásném hotelu s fotografkou Reginou Voroninou, se kterou již nějakou dobu spolupracuje.

„Před zakázkou mám vždycky jiný jídelníček a makám na sobě mnohem víc. Když to vím dopředu, připravuji se celý měsíc. Třikrát do týdne mám trénink, hlídám si stravu a také dodržuji ošetření nejen obličeje, ale i těla,“ dodala kráska, která už několik let žije v zahraničí. Letos z milované Itálie přesídlila do Švýcarska.

Lucie na sobě dře nejen ve fitness, ale není ji tak cizí ani vysokohorská turistika. „Udržuji se pravidelně v průběhu celého roku. Sport, zdravá strava, stejně tak i odpočinek a cheat days jsou součástí mého životního stylu,“ dodala modelka. ■