To musela být jízda! Takhle se pařilo za zavřenými dveřmi na svatbě Meghan a Harryho

Vévoda (38) a vévodkyně ze Sussexu (41) nechali kamery nahlédnout mimo jiné i do svého svatebního fotoalba. V šestidílné dokumentární sérii Harry a Meghan, mapující jejich soukromí, se tak lidé mohou podívat, jak to probíhalo i na párty, která následovala po oficiálním obřadu vysílaném téměř po celém světě. A jak je patrné z fotografií, šlo o pořádně vydařený večírek!

Záběry zachycují pár například u krájení obrovského dortu, při společném sledování ohňostroje v zahradách Frogmore House, kde proběhla i svatební hostina, či skvěle se bavící společně s ostatními hosty na tanečním parketu. Prý musel být nacvičený! Jak vypadal první novomanželský tanec Harryho a Meghan? Čirá elegance a princ jako alfa samec Fotograf ale zachytil na hradě Windsor i úžasnou momentku Meghaniny maminky Dorie Ragland vedle královny manželky Camilly a v pozadí se usmívajícího prince Williama. Kromě dokonale sladěných tanečních kreací, které měl novomanželský pár zřejmě dopředu precizně secvičené, pak můžeme vidět třeba i vysmátého ženicha s hercem Idrisem Elbou, který se toho večera zřejmě ujal místa za mixážním pultem. Mezi dalšími slavnými hosty nechyběl například zpěvák Elton John. ■

