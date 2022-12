Slavnému krasobruslaři (✝29) se stala osudnou rychlá jízda. Zabil ho náraz do stromu

Eva Romanová a Pavel Roman patřili ke krasobruslařské špičce. Foto: ČTK / Švorčík Věněk

Buď spolu, nebo ani jeden

Když získali první titul mistra světa, bylo Evě 16 a Pavlovi 19 let. Byli krásní, sympatičtí, u nohou jim ležel celý svět. Ke krasobruslení je přivedl otec, který záhy zjistil, že starší Pavel se pro tento sport přímo narodil.

O talentovaného mladíka projevili v bruslařském klubu okamžitý zájem a záhy k němu chtěli přidat nějakou dívku. Proti tomu se tehdy ale ohradil otec – buď bude bruslit v páru se sestrou Evou, nebo s nikým. Jenže zatímco Pavel byl skokansky nadaný, Eva tento dar neměla. Měla však skvělý hudební sluch, a tak je otec přesvědčil, že budou dělat sportovní dvojici.

Znali jen dril a odříkání

Ambiciózní otec chtěl pro své děti to nejlepší a svěřil je do péče vyhlášené trenérky Míly Novákové, která vychovala i slavnou „královnu piruet“ Hanu Maškovou (✝22). Nováková brala všechny své svěřence tak trochu jako vlastní děti a prožívala s nimi všechny jejich úspěchy i případné karamboly. I proto její svěřenci předváděli na ledě obdivuhodné výkony a publikum je zbožňovalo.

Krasobruslařský trénink se nesl ve znamení velkého drilu a odříkání. Budík zazvonil ve čtyři hodiny ráno a ve 4.20 už oba sourozenci seděli v tramvaji a jeli na trénink na Štvanici. Odtud pak odcházeli do školy. Jindy bruslili na zamrzlé Vltavě pod Mánesem, kam otec nosil gramofon – tehdy ještě na kliku. Nebo jezdili na noční tréninky do Mladé Boleslavi, odkud se vraceli brzy ráno dělnickým vlakem do Prahy.

V nejlepším se má přestat

Eva Romanová byla precizní, něžná a dodávala jejich tancům dívčí půvab. Její bratr Pavel byl tak trochu divoch, který se později zbláznil do motorek a rychlé jízdy. Na ledě se jim dařilo mimořádně, sbírali jednu medaili za druhou, ale po vítězství v americkém Colorado Springs v roce 1965 se sami sebe ptali: „A co dál?“ Všechny pomyslné sportovní vrcholy už totiž zdolali (tance nebyly až do roku 1984 součástí olympijských her).

Sportovní scénu tedy opustili jako neporažení světoví šampioni a probírali se nabídkami z profesionálních ledních revuí. Nakonec se rozhodli pro Holiday on Ice, která každý druhý rok hostovala v Praze.

Osudová jízda

V revue se oba zamilovali. Pavel Roman se oženil se Švýcarkou Sonjou Grand a v roce 1971 se s ní odstěhoval do amerického státu Tennessee. Jak známo, miloval rychlou jízdu a láska k motorům ho o rok později stála život.

Jednoho večera vyrazil na pomoc kamarádovi, který potřeboval spravit auto, ale na prašné silnici dostal smyk a narazil do stromu. Zranění bylo fatální. „Bohužel, Pavel jezdil až příliš rychle,“ potvrdila jeho sestra. „Maminka mu vždycky říkala: Pavlíku, ty se mi jednou zmrzačíš. A on jí odpovídal: To ne, když už, tak se zabiju.“ Mimochodem, přesně dva měsíce poté vyhasl život další krasobruslařské hvězdy Hany Maškové – i ta zahynula při tragické autonehodě.

Stále aktivní Eva

Eva Romanová se provdala za Brita Jacka Grahama a postupně s ním chovala koně, vedli domov důchodců, starali se o farmu, projeli v obytňáku Ameriku, zvelebili statek v Lipnici na Rokycansku a po úmrtí Eviny maminky v roce 2005 se přestěhovali natrvalo do Anglie. Manžel, se kterým Eva Graham strávila krásných 46 let, zemřel v roce 2014 a ona se teď věnuje hlavně kreslení. K tomu chodí pětkrát týdně plavat, hraje tenis, stará se o velkou zahradu a skleník. Pokračuje také v manželově velké zálibě – chovu okrasných holubů. Krasobruslení pověsila na hřebík už dávno, nicméně oblíbila si bruslení na in-linech. ■