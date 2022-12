William mě seřval, otec Karel mi lhal a babička Alžběta tomu jen nečinně přihlížela, útočí Harry na svou rodinu

Vévoda Harry si v dokumentu stěžuje na vlastní rodinu. Profimedia.cz

Důvodem rozepře měl být Megxit a fakt, že Harry s Meghan chtěli zůstat částečně aktivními členy královské rodiny. Představovali si to tak, že by plnili některé povinnosti jakožto aktivní členové, ale zároveň by si například mohli vydělávat bokem a zkrátka dělat tak trochu, co chtějí. Jenže takhle to v královské rodině nechodí.

„Bylo děsivé, že na mě bratr ječel a můj otec jednoduše říkal věci, které nebyly pravda. A moje babička tam jen tak seděla a tiše to vstřebávala,“ popisuje v dokumentu Harry a Meghan vévoda.

Tomu prý rodina dala na výběr dvě možnosti, a sice být naplno aktivním členem královské rodiny se vším všudy, nebo se vzdát úlohy seniorního člena. Jeho žádost „fungovat napůl“ prý nekompromisně a okamžitě zavrhli.

Dále uvedl, že když o neshodě pověděl manželce, která již byla v Kanadě, rozplakala se. K tomu tvrdí, že jeho jméno bylo bez jeho svolení přidáno ke společnému prohlášení s Williamem, a doplnil, že ho bratr z královské rodiny jednoduše „vyštípal“, a Palác jim zamítl možnost hovořit s královnou o samotě ohledně jejich emigrace do Kanady a následně USA.

„Nejsmutnější na tom je ta propast, která vznikla mezi mnou a bratrem, který se postavil na stranu instituce,“ dodal k věci Harry s tím, že bratrův postoj trochu chápe, protože je dědicem trůnu a jeho povinností je zajistit přežití monarchie. ■