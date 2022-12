Palác prý krmil veřejnost příběhy o Meghan, aby maskoval jiné zprávy. Byla jsem potravou pro vlky, říká Markle

Harry a Meghan ve stejnojmenné dokumentární sérii na Netflixu Profimedia.cz

Meghan a její přívrženci přišli s tvrzením, že lidé z ‚Firmy‘, jak se občas říká královské rodině, a další zainteresované osoby z Buckinghamského paláce byli nabádáni, aby šířili nepříznivé příběhy o ní a jejím manželovi Harrym (38) ve snaze zamaskovat nepříjemné informace o jiných členech královské rodiny, což experti na královskou rodinu označili za nesmysl, a jeden z komentátorů to nazval dokonce formou pomsty.

Meghanina britská právnička na ochranu soukromí Jenny Afia prohlásila, že viděla dokonce důkazy o spiknutí proti vévodkyni. „Proti Meghan byla rozpoutána skutečná válka a opravdu jsem viděla důkazy, že z paláce přišla negativní zpráva proti Harrymu a Meghan, aby vyhovovala agendě jiných lidí,“ prohlásila tajemně Afia s tím, že negativní příval informací o odcizení od jejího otce Thomase Markla byl pro vévodkyni poslední kapkou v ‚kampani‘ negativního a ošklivého zpravodajství o její osobě.

V podobném duchu se vyjadřovala i Meghanina kamarádka Lucy Fraser: „Meg se stala obětním beránkem pro Palác. To byste koukali, jak se to hraje. V jeden moment se objevila v novinách historka o někom z rodiny, tak si řekli, že to musí zmizet. Krmili veřejnost příběhy o Meghan, ať už byly pravdivé, nebo ne, aby se vyhnuli otištění jiných, méně příznivých příběhů,“ je přesvědčená Fraser. Palác se podle očekávání k nařčení nevyjádřil. ■