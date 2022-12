Takhle vypadá princezna z Walesu při zdobení vánočního stromečku: Úchvatná i v roláku, chválí fanoušci

Princezna Kate je okouzlující za všech okolností. Profimedia.cz

Princezna z Walesu (40) se podělila s fanoušky královské rodiny o video, jak zdobí vánoční stromek. A to v předvečer vánočního koncertu, který už ve čtvrtek pořádá. Událost s názvem Royal Carols: Together at Christmas bude zároveň první vánoční mší, kterou Kate pořádá jako princezna z Walesu, a stanice ITV sestřih odvysílá na Štědrý večer.