Vítězem MasterChefa je vousáč Martin. K milionové výhře ho posunulo neotřelé menu z vnitřností

Vítězem soutěže MasterChef Česko 2022 je typograf Martin Pecina. TV Nova

Martin ve finále porazil soupeřky Betty a Terku. „Neuvěřitelné se stalo skutečností. Já jsem překvapen, zaskočen a nevím, co mám říct. Vždycky je ale lepší něco vyhrát než to prohrát, takže určitě mám radost,“ svěřil se vítěz se svými pocity bezprostředně po finále.

Porotu ve složení Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt ohromil svým menu inspirovaným jeho oblíbenými zabijačkami a převážně z vnitřností uvařil nápadité, dobře promyšlené pokrmy, které se vhodně doplňovaly a překvapily svou chutí i kvalitou zpracování.

„Vyhrát MasterChefa mi přišlo zhruba stejně pravděpodobné, jako že zvítězím v soutěži o královnu krásy. Pak jsem se ale dočetl, že soutěž Miss Greater Derry, pořádanou pro dívky od sedmnácti do čtyřiadvaceti let, vyhrál devatenáctiletý muž Brian Nguyen, a rázem pochopil, že nic na světě není nemožné. Aleluja!“ vtipkoval Martin.

Jeho soupeřky Betty a Terka pojaly své degustační menu každá po svém, aby je co nejlépe vystihovalo. Betty se inspirovala rodinnou chalupou, na niž má jen ty nejkrásnější vzpomínky, Terka zase svým postupem v soutěži a vším, co se v jejím průběhu naučila. I když dámy nakonec nedosáhly na vítězství, Martinovi výhru přejí.

„Martin to měl skvělé, měl to fakt geniální a já doufám, že má z vítězství větší radost, než jakou projevil navenek,“ shrnula svoje pocity po finále Betty a Terka ji doplnila: „Já jsem si přála, aby vyhrál někdo, kdo není takovým tím klasickým prototypem vítěze a jsem vážně šťastná, že to vyhrál Martin,“ těšilo ji. ■