Moderátorka Sandra Pospíšilová poodhalila soukromí: Kdo jí pomáhá s domácností a čím vším si vydělává?

Sandra Pospíšilová (36) dorazila na akci se svojí dcerou Emily a během rozhovoru se rozpovídala o tom, jak se žije v Brně, ale prozradila i střípky ze svého soukromí. Návrat do Prahy neplánuje, i když žádné dveře zatím definitivně nezavírá. "V Brně je krásně. V Brně je taková rodinná příjemná atmosféra, takže mateřskou trávím tam," říká, ale návrat do Prahy nevylučuje. "Já nikdy neříkám ne, jsem otevřená veškerým možnostem."

O tom, že je Sandra super žena, není pochyb. Zvládá péči o domácnost, výchovu dvou dětí, moderuje akce, rozjela kosmetickou značku a živí se i reklamou na Instagramu. Jsou ale věci, se kterými i ona potřebuje pomoci. "Máme paní pomocnici, ale jenom výjimečně. Jednou, dvakrát měsíčně, protože se nedá stíhat úplně všechno. Jsem hrozně ráda, že ji máme," prozradila Super.cz.

Když je Sandra zaneprázdněná, na pomoc přispěchají babičky, nebo i tatínek. "Máme babičky a já mám šikovného manžela," pochvaluje si Sandra, která na svého manžela pěje samou chválu.

Krásná blondýnka promluvila i o výchově a prozradila, že výběr hraček, který byl, když byla malá, je nyní několikanásobný, ovšem to neznamená, že její děti mají vše, na co pomyslí. "Strašně to dětem přeju, že to mají, ale zároveň se snažíme to tak nějak držet na uzdě, aby neměly všechno, na co si ukážou," říká rozhodně. ■