Válka mezi Meghan a Palácem přiostřuje: Podle vévodkyně měli za úkol o ní lhát. Šíří konspirační teorie, zní odpověď

Vévodkyně ze Sussexu v dokumentární sérii Harry a Meghan Profimedia.cz

Meghan Markle (41) a její přívrženci byli obviněni z šíření konspiračních teorií, když se v sérii objevilo nařčení, že komentáře bývalé poslankyně za konzervativní stranu Ann Widdecombe (75) v domě Celebrity Big Brother v roce 2018 byly součástí spiknutí proti ní. Widdecombe tehdy mimo jiné během své účasti v pořadu prohlásila, že je Meghan problémová. Bývalá politička tak byla zatažena do celého incidentu, sama tato tvrzení považuje za nesmysl a říká, že je Meghan paranoidní, pokud se domnívá, že ji Palác úkoloval, co má říkat.

„Pokud tomu nevěří, pak záměrně šíří konspirační teorie, které nemají žádný faktický základ. To, co jsem řekla v Big Brother, ale nebylo o rase. Ve skutečnosti to bylo tak, že byla průměrně úspěšnou americkou herečkou, která v této zemi nikdy nežila a nevěděla nic o královské rodině a po dvou letech manželství se rozváděla,“ narážela Widdecombe pro The Sun na Meghanino první nevydařené manželství s Trevorem Engelsonem.

„S ohledem na výzvu, která představovala vdát se do královské rodiny, jsem řekla, že bude problémová, ale sociální sítě se zvrhly. Jak to má proboha něco společného s Buckinghamským palácem, to si nedovedu představit,“ vysvětlovala Widdecombe. ■