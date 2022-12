Velká změna u Veroniky Žilkové. Podívejte, co netradičního herečka plánuje na začátek roku

V lednu Veronika Žilková práskne do bot a odletí s přítelem na Kanáry. Super.cz

„Prvního ledna, až dohraji, tak si poprvé dovolím, že rodině věnuji Vánoce a Nový rok už svému osobnímu životu,“ svěřila se herečka Super.cz.



Moje rodina je veliká, o to víc si myslím, že si zasloužím svoji soukromou dovolenou. Navíc jsem v létě točila a vlastně jsem vůbec neměla dovolenou, takže jsem si ji přesunula na příští rok a jedu hned na začátku.“

A když oblíbená herečka zmínila, že její rodina je veliká, co říká na to, že dcera Agáta Hanychová (37) s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (53) čeká holčičku? Nepřála si herečka dalšího vnuka? „Tak to rozhodla příroda, já myslím, že Pánu Bohu není dobré do toho mluvit,“ dodala s úsměvem Veronika Žilková, se kterou jsme si povídali během filmové premiéry pokračování megafilmu Avatar. ■