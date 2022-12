Kolečko to dál táhne s Nesvačilovou. Je to další zrada, utnula milostný trojúhelník Aneta Vignerová

Zazvonil zvonec a milostnému trojúhelníku je konec. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Jsme ve fázi, kdy jsme si řekli, že to zkusíme. Máme spolu úžasného syna, který je šťastný, když jsme spolu dohromady. To je pro mě nejdůležitější," řekla Super.cz Aneta.

Teď je ale všechno zase jinak. Kolečko se totiž neustále scházel i s Denisou Nesvačilovou, s níž vztah nakonec vůbec neukončil.

Zároveň to v jednu chvíli vypadalo, že se vrací k Vignerové. Podle Extra.cz se Kolečko s Nesvačilovou objevili na jednom křtu knihy v Říčanech. Z akce pak odcházeli spolu a působili jako zamilovaný pár.

To už bylo na Vignerovou moc a vyhlásila milostnému trojúhelníku nemilosrdnou stopku. „Myslím, že si taky zasloužíte trošku moje vyjádření. Šance tady byla, která byla promarněna, a je to pryč. Nikdo se nehroutí, není to všechno jen o sdílení toho hezkého, jsem strašně ráda, že jsem tohle udělala a jsem strašně ráda, že to takhle dopadlo,“ prohlásila na sociální síti modelka, jež všem poděkovala za podporu.

A stihla se i opřít do Kolečka a Nesvačilové. „Nechápu ty dva, tam je to zase další zrada. Myslím si, že se tady hrálo na všechny strany a doufám, že trojúhelník je vyřešen,“ dodala rázně. Ona sama přitom na vztahu s otcem svého dítěte chtěla pracovat a pokusit se Kolečkovi nevěru odpustit.

„Bolí to, důvěra je nalomená. Nejsem jediná žena, které se to stalo, jen jsme víc vidět, a i kvůli tomu musíme najít čas s tím pracovat. Každá druhá nebo třetí rodina prochází nějakou krizí, i tou nevěrou nebo finančními problémy. Ale myslím si, že rodina je důležitá,“ říkala nedávno Super.cz Vignerová. Kolečko si ale zjevně nakonec vybral Denisu Nesvačilovou. ■