Říkali mu, že to nemá zapotřebí, ale složenky se neptaly. Tomáš Klus si nakonec natáčení seriálu užil

Tomáš Klus si zahrál v seriálu ZOO FTV Prima

„Hodně lidí mi říká, že to nemám zapotřebí, ale mám. Doba je taková, že kultura je seškrtávána z rozpočtu jako první, lidi nechodí na koncerty a musíme dělat něco, co umíme,“ říkal ještě před natáčení Super.cz Klus, který je jinak především zpěvákem.

Tomáš přitom doma nemá televizi, a tak vlastně úplně nevěděl, do čeho jde. Režisér René Decastelo mu ale ušil roli přímo na míru. Je to bývalý sportovec, bývalý pětibojař, bývalý holkař a bývalý olympijský vítěz, který se stal závislým na alkoholu a dopadl na úplné dno.

Modernímu pětiboji se přitom Klus dříve věnoval na vrcholové úrovni. Později si ale jako svůj životní směr vybral hudbu a herectví. „V okamžiku, kdy mi nastínili, o co jde, tak jsem řekl, že to beru. Máme s Filipem hodně společného. I minulost, a za to musím poděkovat René Decastelovi, který to vymyslel. Třeba právě ten pětiboj,“ těšilo Kluse.

„O ZOO jsem hodně slyšel od Šimona Biliny, se kterým se potkáváme v jednom muzikálu, a líbilo se mi, jak o natáčení hezky vypráví. Na to, co se odvysílalo, jsem se nepodíval, nemám televizi. Taky jsem nechtěl, abych byl ovlivněný, a chtěl jsem přijít s čistým štítem. Jde tu o lásku a o zvířata, a to mě baví. Když jsem sem přišel, tak jsem byl konsternovaný, jak to tady frčí a jede. Není tu zbytečné napětí, a to je dobře,“ liboval si Klus, jenž se bude v seriálu hodně točit kolem Sid v podání Michaely Pecháčkové. ■