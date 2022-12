Rostoucí bříško už schová jen pod bundu: Nikol Švantnerová v 6. měsíci vyrazila na hory, na lyže ze strachu nestoupne

Nikol Švantnerová Foto: se svolením N. Švantnerové

„Na lyže ne, to riskovat nebudu, za to by mi to nestálo, ale hor se určitě nevzdám. Byli jsme na horách a zítra jedeme zase, Silvestr strávíme na horách a po Novém roce toho plánujeme také hrozně moc. Vánoce budou doma, ale hned potom se přesouváme na Slovensko. Budou to procházky, přítel bude lyžovat, miluji i zimní módu a těším se na to celý rok,“ svěřila se brunetka a pochlubila se rostoucím bříškem.

To modelka schová už jen pod zimní bundu. Na příchod nového člena rodiny se kráska doma už připravuje, i proto chce konec roku trávit v poklidu a bez klasického shonu. „Slavit plánujeme v poklidu a v kruhu rodiny. Chci mít před Vánocemi klid, nikde se nestresovat a letos to bereme jinak. Brácha je na Vánoce v Bangkoku. Poslední roky nevíme, co si máme dávat, a nuceně utrácet peníze taky nechceme. Ten hlavní dáreček už jsme si nadělili. Dáme si maličkosti a praktické věci a budeme rádi, že jsme spolu,“ dodala modelka. ■