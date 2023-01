V tomhle počtu jsou kompletní: Krasavec z Muže roku se pochlubil roztomilou dcerkou, která mu roste jako z vody

Jakub Kraus Foto: archiv J. Krause

Muž roku a fitness trenér Jakub Kraus (33) je spolu se svou ženou, profesionálkou v bikini fitness, stále v pohybu. Nedávno se vrátili z pobytu u moře, doma sedět nezůstali. Zimní lyžařskou sezónu si odjeli užívat do Špindlerova Mlýna.

Na hory vyrazili i s roztomilou dcerkou Sofií, která roste jako z vody. „Na horách je zima nejlepší, má to úžasné kouzlo. Několikrát za sezónu vyrážíme, buď do Špindlu, nebo do Rakouska. Letos možná se Sofí ke konci sezóny zkusíme poprvé lyže, moc se na ně těšíme,“ svěřil se sportovec s tím, že s malou dcerou cestují od malička.

S manželkou si společné chvíle s dcerou užívají, a jak přiznává, jsou kompletní. „Aktuálně si moc užíváme být takhle ve třech,“ přiznal krasavec z Muže roku a jeho žena, fitness trenérka, dodala: „Můj svět se teď točí hlavně kolem dcerky, ta mi dělá radost každý den takovými běžnými drobnostmi. Je jí dva a půl roku a občas úplně žasnu, jak krásně už mluví a co všechno dokáže. Dojímá mě taky, jak krásný vztah spolu mají s manželem,“ svěřila se Eva Kraus, která je především na mateřské a svůj životní styl zvolnila.