Zamilovaná Gabriela Partyšová promluvila o Vánocích: Bude už s novým partnerem trávit svátky?

Gabriela Partyšová Super.cz

S nadělováním dárků začala Gabriela Partyšová (44) letos s předstihem. Ještě před Vánocemi zabalila kufry a odletěla na výlet do Londýna, kde si splnila velký sen. Navštívila slavnou muzikálovou scénu.

„Dlouhá léta jsem si přála navštívit na Broadwayi v New Yorku nebo v Londýně muzikál Les Misérables nebo Fantoma opery, rozhodli jsme se, že to uskutečníme a nadělíme si tenhle krásný dárek i s vánočním Londýnem,“ svěřila se moderátorka společenského magazínu, která je už několik měsíců zamilovaná.

Nás zajímalo, zda letošní Vánoce bude s novým přítelem slavit pohromadě. „Ne, budeme mít naše Vánoce, které si uděláme před Štědrým dnem, a pak budeme každý se svými nejbližšími,“ dodala moderátorka, kterou jsme potkali ve Slovanském domě v centru Prahy. Konec roku plánuje Gábina trávit na horách. „Na Silvestra plánujeme být na horách a s Kristiánem také na jarní prázdniny, moc ho nechci brát ze školy, protože půjde k přijímacím zkouškám,“ svěřila se Gabriela Partyšová, pro kterou byl uplynulý rok plný šťastných událostí.

„Byl moc hezký, pro mě byl zlomový a láskyplný,“ svěřila se s úsměvem Partyšová, která se zatím po boku nového přítele na veřejnosti neobjevila. „Myslím, že spolu vyrazíme, nechceme se nikde skrývat a plánujeme to na začátku příštího roku, bude to společenská událost a bude na Moravě,“ dodala Partyšová. Co dalšího o plánech na Vánoce prozradila, se podívejte v našem rozhovoru. ■