Svým outfitem opět nezklamala: Rapperka Sharlota na sebe strhla velkou pozornost

Svým outfitem sympatická rapperka opět nezklamala. Michaela Feuereislová

Jelikož venku mrzlo, až praštělo, vynesla kožíšek a kožešinovou čepici à la kakadu. Barvami svůj příchod velmi rozzářila a nebyl by nikdo, kdo by ji nezpozoroval.

Kdo by si ale myslel, že hudebnice vybírá své outfity i několik hodin, je na omylu. Vždy je to velmi rychlá procedura. „Chystala jsem se asi pět minut jako vždycky. Líčím se sama, i účes zvládám sama. Myslím si, že dokážu vždy spojit eleganci s tím, abych to byla pořád já,“ řekla nedávno Sharlota Super.cz.

