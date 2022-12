Takhle pečuje Muž roku Josef Kůrka o svoji těhotnou lásku. Oba si přejí chlapečka a plánují spolu velkou rodinu

Takhle pečuje Muž roku Josef Kůrka o svoji těhotnou lásku Super.cz

Muž roku 2016 Josef Kůrka (31) a hvězda TikToku Angie se společně těší na svého prvního potomka. Že je Pepa muž snů, to dokazují slova potetované krásky. "On je fakt milionovej. Cokoliv, co chci, tak to mám," pochvaluje si. A Pepa nadšeně souhlasí. "Já bych řekl přímo úžasnej," vtipkuje.

Pohlaví miminka tajit v budoucnu nebudou a netají se ani tím, že by si oba přáli chlapečka. Na čem se ale rozhodně neshodnou, je jméno. "Já furt přicházím s nápady, ale Pepovi se nic nelíbí. On by chtěl, aby to byl Pepa," práskla Super.cz Angie.



Zatím to ale vypadá, že Josef nebude mít mladšího jmenovce. Ovšem má jasno v tom, jak velká jejich rodina bude. "Asi si to neprosadím. Chtěl bych, ale třeba až budeme mít třetí dítě. Chceme mít velkou rodinu," prozradil model.

Jak už to ve vztahu bývá, v těhotenství nepřibírá na váze pouze žena, ale i muž drží basu. Pepa není výjimkou. "Já jím s Angie, já ji v tom nenechám. Jím hrozně moc, a i když cvičím furt stejně, tak to prostě neucvičím," postěžoval si a rovnou odtajnil i plán, jak společně zhubnou. "Až Angie porodí, tak přestane jíst, doufám, a já přestanu taky. Budeme zase hezký a hubený," žertuje. ■