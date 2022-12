Na královnu Camillu se kvůli vánočnímu přání snesla šíleně krutá kritika. Tohle si snad nezaslouží!

Nevinné vánoční přání krále Karla III. a královny manželky vyvolalo ostré reakce... Profimedia.cz

Královský pár letos vybral snímek pořízený v srpnu během Highland games (skotských her), kde to oběma velice sluší. Především na královnu Camillu se však od řady uživatelů snesla na Instagramu extrémní kritika. Některé z komentářů pod snímkem, jenž byl sdílen na profilu The Royal Family na Instagramu s popiskem: „Je nám potěšením, že můžeme sdílet letošní vánoční přání krále a královny manželky,“ jsou možná až za hranou vkusu a únosnosti. Však posuďte sami…

„To jen já ji pořád nemám rád? A tenhle obrázek? Oficiální vánoční přání? Je mi líto, ale nemůžu ji brát za královnu,“ zní jeden z mírnějších názorů.

„Děkuji, ale ne,“ stručně napsal další uživatel, přičemž se přidávaly vzkazy: „Chybí mi královna Alžběta II., nebo: „Camilla? Ne, díky!“

„Nezajímají mě kvůli velké bolesti, kterou způsobili nevinné duši a jejím chlapcům, ale respektuji jejich postavení a titul,“ zní další komentář. Camillu navíc lidé stále srovnávají s předchůdkyní jejího manžela: „Nikdy nebude jako Lady Di!“

„Je mi líto, ale nic s těmito dvěma není šťastné“, vyjádřil se další, ale manželé museli překousnout i další krutý komentář: „Zavřete to, nechci vidět ženu, která zničila manželství.“

A co si o vánočním přání krále Karla III. a jeho chotě myslíte vy? ■