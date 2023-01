Muž z Londýna chtěl vypadat jako korejská influencerka. Radost z výsledků plastických operací ale netrvala dlouho

Oli London v ženském těle nevydržel dlouho. Profimedia.cz

Loni podstoupil už devátý lifting svého obličeje a feminizační operaci, která zahrnovala širokou škálu zákroků s cílem změnit mužské rysy obličeje na ženské.

Sám přiznává, že kvůli svému vzhledu přišel o přátele a rodinu, ale trvá na tom, že kvůli příležitostem na sociálních sítích to stálo za to. On sám ale brzy zjistil, že se v ženském těle nakonec necítí úplně nejlépe.

Přeci jen je totiž mužem. „Ve skutečnosti jsem si uvědomil, že jsem muž. A chci zůstat jako muž,“ nechal se slyšet London, který zjistil, že měnit identitu jen kvůli sledovanosti sociálních sítí asi není úplně ideální. V minulosti se pro změnu snažil vypadat jako jeden ze členů korejské kapely BTS, ani to mu ale nakonec dlouho nevydrželo. Nyní už vypadá opět jako muž. ■