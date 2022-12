Nabrala pár kilo, ale poznat to není. Kráska Budková se pochlubila svým bezchybným tělem jen v bikinách

tereza Michaela Feuereislová

"Bude to jiný. Jsme ale dospělí lidé. Nemáme dítě, které by to prožívalo. Ondřej bude pracovně v Kanadě. Bohužel přes Vánoce i silvestra. Nedá se nic dělat. Na Vánoce budu s mamkou a rodinou. Budu s nimi celé svátky, opravdu si to užijeme," svěřila se Super.cz před odletem na dovolenou Budková.

Na Floridě si užila krásné počasí a pochlubila se snímky od moře. A přestože prý na dovolené nabrala, na snímcích v bikinách to rozhodně poznat není. „Strašně to uteklo a strašně jsem si to užila. Načerpala energii, kterou jsem potřebovala. Nabrala pár kilo, pro které jsem přijela a bolest zad a zdravotní problémy nechala v Praze,“ svěřila se modelka. ■