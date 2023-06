Bójky, nebo balóny? Silikonová Katie Price s mega ňadry ztrácí všechny půvaby. Podívejte se, jaká kráska byla v mládí

Katie Price Profimedia.cz

Když se někdejší televizní hvězdička a modelka ponoří do vody, nemusí se s nadsázkou bát, že se utopí, protože ji její bóje nadnášejí. Obří balóny už by klidně nemusela schovávat do horního dílu plavek, protože se jí tam beztak vůbec nevejdou. Aby toho nebylo málo, Katie si oblíbila tetování. A jak už jsme u ní zvyklí, nic nedělá jen napůl, takže její tělo zdobí pestrá paleta kérek.

Katie přitom v mládí oplývala přirozenou krásou. Když v devadesátých letech randila s elektrikářem Garym Bolingbrokem, tak se bez desítek plastických operací v pohodě obešla. Však byste jí také na snímku z mládí skoro nepoznali.

Co nelze Katie Price upřít, je láska k rodině. Celkem má pět dětí - devítiletého Jetta a osmiletou Bunny, které má s exmanželem Kieranem Haylerem. S prvním manželem, zpěvákem Peterem Andrem, má ještě syna Juniora (17) a dceru Princess (15). Jejím nejstarším dítětem je dvacetiletý syn Harvey, jehož počala během vztahu s bývalým fotbalistou Dwightem Yorkem. ■