Dračice Dara Rolins vytasila svůj nejtěžší kalibr: V sexy prádle promluvila o svých fantaziích

Strhující fotka Dary Rolins Foto: soukromý archiv D.Rolins

Dara Rolins (50) nepřestává ohromovat. Slovenská kráska letos oslavila padesáté narozeniny, ale fotkami dokazuje, že by svou postavou strčila do kapsy kdejakou dvacítku. Dařin nejnovější příspěvek ale rozpoutal na internetu úplnou divočinu. Pěvecká diva se rozpovídala o svých fantaziích.

„Jsem přesvědčená, že duch Vánoc by měl proniknout i do vaší postele, pokud chápete, co tím myslím. Během zimních večerů, při nedostatku tělesného tepla, takovéto ďábelské bodýčko. Důležité je být vždy připravená," uvedla Dara Rolins k fotce, na které se ukázala pouze v rudém body.

„Jste top,“ „Zrajete jako víno,“ „Velmi sexy,“ psali Daře fanoušci. Mají ale smůlu, tohle tělíčko už nějakou dobu patří bývalému fotbalistovi Pavlu Nedvědovi. Z příspěvku je tak jasné, že slavný pár rozhodně nemá nouzi o pořádné noční zážitky. ■