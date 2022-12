Zamilovaná Eliška Bučková promluvila o vztahu: Jak zvládá roli macechy a partnerovi dva syny?

Elišce Bučkové vztah s partnerem jenom kvete Super.cz

„Já jsem si dala takovou půlroční pauzu, teď už se trochu prodloužila. A to abych zjistila, co mě naplňuje. To prostředí tady v Praze mi nedělalo dobře. Kvůli jednomu článku, že jsem tlustá, jsem dostala anorexii a od té doby dostávám jenom nálož, od stejného zdroje. Tak jsem si říkala, jestli mi to za to stojí,“ svěřila se Česká Miss z roku 2008, která si k modelingu odskočí už jen čas od času.

„Zjistila jsem, že si chci žít svůj obyčejný život a občas pro radost ega a taky pro maminku, aby viděla, že stále pracuji v modelingu, tak se objevím v médiích,“ prozradila modelka, která se nyní věnuje jiným projektům. „Už mě to nenaplňuje, ubírám se směrem hudby, mám kapelu Moravians, hraji divadlo a zakládám nadační fond Eliška dětem,“ prozradila na focení zimní sportovní módy v centru Prahy.

Po boku svého partnera Radka, který se na focení kousek od Staroměstského náměstí také objevil, je naprosto šťastná. Svou energii poslední měsíce dala do budování jejich vztahu a vztahu s jeho syny. „Bylo to náročné, protože jsem věděla, že na tom závisí náš život, jak přijmu kluky, jaký budu mít vztah s jejich maminkou, a i to byl důvod, proč jsem se stáhla a veškerou energii jsem dávala do tvoření zázemí pro naši rodinu. A je to boží,“ prozradila s tím, že už se těší na nadcházející svátky. Ty bude jako každý rok trávit také se svou početnou rodinou.

„Vánoce jsme si dělali minulý rok den předem. Letos jsme se domluvili všichni společně, rodiče, děti a já, že to uděláme na etapy. Že uděláme u nás Vánoce, oni budou mít Vánoce jako rodinka a pak budeme u nás,“ dodala Eliška. ■