Do očí se jí dívat nebudete: Vnadná miss se pustila do vánočního focení i s olympijským vítězem z Nagana

Lucie Šlégrová Foto: Super.cz/se svolením L. Šlégrové

Přestože je spolu pár už řadu let, před objektivem se společně jen jako manželé neobjevují. „Je to naše první focení bez dětí za celých 12 let, co jsme spolu, Uvědomili jsme si, že jsme se nikdy nešli sami vyfotit. Je to památka, vzniklo to náhodně díky mojí kamarádce,“ svěřila se Lucie Šlégrová, která s manželem a vítězem olympiády z Nagana nafotila hned několik vánočních snímků.

Na romantických fotkách se modelka, která letos oslavila kulaté narozeniny, předvedla hned ve dvou modelech a nutno říct, že do očí se jí ani tentokrát dívat nebudete. „Jsem ráda, že jsme na focení kývli. Z neplánovaných akcí většinou vznikají nejhezčí věci,“ dodala k vánočním fotkám Lucie Šlégrová. ■