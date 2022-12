Dcera Veroniky Žilkové Kordula vyměnila maminku za pánský doprovod. Na premiéru dorazila s pohledným chlapcem

Kordula Stropnická září po boku Damiana. Michaela Feuereislová

Na premiéru filmu Avatar: The Way of Water sice zavítala velká část rodiny Žilkových, ovšem Kordula Stropnická se postarala o pořádné pozdvižení, když dorazila s předstihem a přítomným fotografům zapózovala se svým doprovodem. Je to tak oficiálně první chlapec, kterého vyvedla do společnosti. Pohledný mladík se jmenuje Damian.