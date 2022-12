Na premiéru Avatara přišla řada známých tváří. Pánové vyvedli své polovičky, Žilková rozverně pózovala s rodinou i Agátiným ex

Na premiéře filmu bylo veselo. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

České celebrity vyrazily na premiéru pokračování filmu Avatar: The Way of Water a nutno podotknout, že do kina zvolili výrazně ležérnější módu než hvězdy na světovou premiéru do Londýna. Herečka Veronika Žilková (61) dorazila se synem Vincentem a vnukem Kryšpínem, fotila se ale i s bývalým přítelem své dcery Agáty Hanychové Adamem Raiterem, který chodí se zpěvačkou Radkou Pavlovčinovou. O chvíli dřív dorazila i Veroničina dcera Kordula Stropnická se svým přítelem a kamarády.