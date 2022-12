Eva Perkausová si mateřství užívá. Pochlubila se rozkošným synem i vánočním cukrovím

Eva Perkausová Michaela Feuereislová

Moderátorka Eva Hecko Perkausová (28) se nedávno stala maminkou syna Kiliana, který jí dělá jen samou radost. Mateřství si oblíbená blondýnka užívá. Chlapeček spí hlavně přes den, v noci je rád vzhůru, jak už to tak někdy bývá, ale to moderátorce na půvabech rozhodně neubírá.

Perkausová se teď pod „dohledem“ roztomilého miminka pustila i do pečení vánočního cukroví. Konkrétně vanilkových rohlíčků.

„Čím jich dělám víc, tím jsou větší, pustím se do rohlíčků a skončí to u podkovy,“ vtipkovala moderátorka, jež měla zpočátku jako prvorodička z mateřství obavy.

„Nevěděla jsem, do čeho jdu, a neuměla jsem si nic představit. Už jsem se s tím ale dokázala nějak popasovat. Všichni mě také uklidňovali, ať počkám, že to přijde samo, a měli pravdu. Každá maminka pak instinktivně ví, co dělat,“ řekla v Showtimu Perkausová, jež by se časem nebránila dalšímu potomkovi.

Mezitím se ale plánuje vrátit na televizní obrazovky. Tedy samozřejmě, až bude Kilian větší. „Plánuji se vrátit hned, jak to bude možné a okolnosti mi to dovolí. Nyní je těžké určit přesné datum,“ dodala šťastná maminka. ■