Troska, která si stěží sama zajde na záchod. Karlos Vémola drsně zhodnotil svůj zdravotní stav

Karlos Vémola Profimedia.cz

Karlos Vémola (37) byl po 14 dnech propuštěn z nemocnice. Poté, co ho postihl zánět v těle a následná trombóza v ruce, byl v ohrožení života, nyní je v domácím léčení.

Zápasník MMA se ale musí hodně šetřit a návrat k zápasení u něj bude hodně pozvolný. Jak sám říká, má problém si i sám dojít i na WC.

„Na pár týdnů se asi trošku vypařím ze sociálních sítí, protože musím napřed malinko srovnat hlavu. Je to celkem nápor na tu bednu, když jste jeden den na vrcholu kariéry a během dvou týdnů je z vás pomalu troska, co si stěží sama zajde na záchod,“ řekl pro Fightlive.cz Vémola, jenž se ale drží hesla „co tě nezabije, to tě posílí“.

„Každá překážka, co je vám do života hozená, tak je tam jen proto, abyste ji přelezli a vylezli ještě o krok výš, než jste byli předtím. Všechny cíle, které jsem měl v hlavě předtím, ať už titul, různé zápasy a vítězství, tak ty nezmizely, ty tam v hlavě pořád jsou. Člověka, který ví, co chce, a ví, kam jde, nemůžete zastavit, můžete ho jen zpomalit,“ neztrácí optimismus Vémola, o něhož se doma stará manželka Lela (33) a radost mu dělá dcera Lili a syn Rocky. ■