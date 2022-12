To nejhorší, co se matce může stát. Tina Turner přišla o druhého syna. Ronnie (✝62) podlehl rakovině

Tina Turner Profimedia.cz

Přijít o dva vlastní syny musí být pro matku strašné. Tina Turner se sotva mohla vzpamatovat z odchodu Craiga, teď se musí vyrovnat se ztrátou Ronnieho. „Ronnie, opustil jsi tento svět příliš brzy. Plná bolesti zavírám oči a myslím na tebe, milovaný synu,“ napsala zpěvačka na sociální síť.

Ronnie Turner podle vyjádření soudního lékaře z Los Angeles zemřel na komplikace spojené s karcinomem tlustého střeva. Dále měl také kardiovaskulární onemocnění. Jeho úmrtí oznámila na Instagramu manželka Afida, se kterou byl Ronnie sedmnáct let. Ta se v závěru jeho života stala jeho ošetřovatelkou.

„Dělala jsem všechno, co jsem mohla, až do konce, ale nebyla jsem schopná tě zachránit. Miluji tě už sedmnáct let, je to hrozné a já jsem velmi nešťastná,“ napsala Afida na sociální síť.

Tina Turner má teď už jen dva adoptované syny svého prvního muže Ikea Turnera. ■