Jiří Korn se s tím v oblíbené pohádce nemazal. Smrtka skončila se zlomeninami, princeznu intenzivně plácal po zadku

Jiří Korn v pohádce Honza málem králem Profimedia.cz

Během vánočních svátků vídáme pravidelně pohádkovou klasiku z roku 1977 Honza málem králem. Venkovský chasník Honza by se sice nejradši válel na peci, ale jeho máma už toho má dost a pošle ho do světa. Honza je sice na první pohled prosťáček, ale hloupý rozhodně není.

Svým důvtipem převeze trhovkyni i lakomého sedláka, vyřídí si účty se žárlivým královským bubeníkem a nakonec se setká také s princeznou. Tahle nafoukaná kráska je prý zakletá, protože už několik let nepromluvila ani slovo, ale Honza najde účinný recept, jak ji rozmluvit.

Zlaťáky, které pak získá za odměnu, sice cestou domů poztrácí, ale s prázdnou rozhodně nepřijíždí – ve světě získal cenné zkušenosti i srdce milované dívky Mařenky.



Místo Korna měl hrát Luděk Sobota

Jak známo, hlavní postavu ztvárnil zpěvák Jiří Korn (70), ale režisér Bořivoj Zeman (✝79) o ní měl původně jinou představu. Přál si, aby Honzu hrál Luděk Sobota (76). Jenže oblíbený komik byl u soudruhů tehdy v nemilosti a měl stopku.

Režisér proto nakonec oslovil Jiřího Korna. Jenže nastal problém. Korn sice typově i herecky vyhovoval, ale režisér nebyl spokojen s jeho hlasem. Proto ho nechal předabovat hercem Michalem Pavlatou (✝71), což zpěvákovi, kterého ve filmu slyšíme jen zpívat, dlouho vadilo.



Režisér nebyl s pohádkou spokojen

Zajímavé je, že s výsledkem své práce nebyl spokojen ani režisér, který předtím natočil úspěšné pohádky Pyšná princezna (1952), Byl jednou jeden král (1954) a Šíleně smutná princezna (1968).

Z Honzy byl ale Bořivoj Zeman rozpačitý – pohádka zkrátka a dobře neodpovídala jeho původním představám. Při schvalovací projekci se se svými pocity svěřil dceři Zuzaně, která mu asistovala. Podle něj to bylo „o cihlu vedle“, a proto se rozhodl, že s natáčením končí. A opravdu - až do konce svého života (zemřel o 15 let později) už do režisérského křesla neusedl.

Kemr se modlil v chalupě

Pohádka se točila na několika místech, mj. na Křivoklátě nebo v Borotíně. Několik scén bylo pořízeno v malebné osadě Ounuz na pomezí jižních a středních Čech na Táborsku, která díky svým roubenkám tvoří přímo ideální pohádkovou kulisu.

Právě sem přichází královský bubeník v podání Josefa Kemra (†72) vyhlásit, že ten, kdo vrátí hlas spanilé princezně, dostane odměnu. A pak tudy projíždí Honza na voze s truhlou, ze které se sypou zlaťáky.

Josef Kemr měl v chaloupce u jednoho z místních malou místnost, ve které se převlékal. A když se zvonilo poledne nebo klekání, chodil se sem také modlit.



Smrtka nedopadla nejlépe

Ve filmu je i strašidelná scéna, ve které přijde do hostince Smrtka, a roztočí nad stolem kosu. Velmi přesvědčivě ji ztvárnila Valerie Kaplanová (✝81), kterou později proslavila role babičky v Troškově trilogii Slunce, seno…

Chudák Kaplanová si při natáčení užila své. Jiří Korn se s ní měl vypořádat, šel na ni trochu zhurta a zlomil jí přitom dvě žebra. Stará dáma si na něj nestěžovala, zato představitelka princezny Jorga Kotrbová (72) se na Korna prý zlobila, že ji vůbec nešetřil ve scéně, kdy jí měl naplácat na zadek. Představitel Honzy to omluvil slovy, že nemá rád, když se něco dělá jen naoko, a tak trochu přitlačil.



Bořivoj Zeman možná spokojený nebyl, ale lidem se jeho pohádka přesto líbila. Do kin se na ni přišlo podívat přes milión diváků, což bylo velmi slušné číslo. A většina z nás se na ni ráda podívá i teď, když ji vysílají v televizi. ■