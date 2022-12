Co dnes dělá hodná Maruška z Dvanácti měsíčků, které hrála macechu Žilková? Herectví šlo u ní stranou

Marie Majkusová coby Maruška v pohádce Dvanáct měsíčků Foto: Česká televize/Rostislav Šimek

Hodná a skromná Maruška nemá v jejím příběhu lehký život. Zlá macecha dává přednost svojí dceři Holeně a obě se ruku v ruce předhánějí v tom, jak Marušce co nejvíc uškodit. Vymyslí pro ni tři úkoly, které považují za nesplnitelné. Uprostřed kruté zimy má dívka přinést fialky, jahody a jablka. Nešťastná Maruška neví, co má dělat. Potkává ale dvanáct měsíčků – pomocníků, kteří mají tajemnou moc nad přírodou, a ti si na chvilku předají vládu…

Jak se vyvléct z ženění

Pohádka Karla Janáka (52) Dvanáct měsíčků (2012) se od původní předlohy trochu liší. Úkoly totiž nerozdává macecha s Holenou, ale mladý a pohledný Karel (Roman Vojtek, 50), který se po letech vrátil z ciziny do rodné podhorské vísky, kde se rázem stal ideální partií všech vdavekchtivých slečen.

Ženění je ale to poslední, o co by stál, a proto dostane nápad uložit adeptkám nesplnitelné úkoly. Hned po prvním vypadnou ze hry všechny dívky až na Maruščinu nevlastní sestru Květu (Ivana Korolová, 34). To bylo ale pochopitelně Maruščinou zásluhou (Marie Majkusová, 33), protože macecha (Veronika Žilková, 61) jí řekla, ať kouká ve sněhu najít fialky, jinak bude zle. Samozřejmě i v tomto případě vstoupilo do hry dvanáct měsíčků, kteří ale tentokrát zamíchají kartami trochu víc.

Maruška dnes učí předškoláky

Hodnou Marušku ztvárnila Marie Majkusová, která vystudovala herectví na konzervatoři v Brně. Mnozí čekali, že díky této roli nebude mít o další filmové nabídky nouzi, ale kupodivu se tak nestalo. Sympatická herečka se od té doby objevila v seriálech Případy 1. oddělení (2014) a Jitřní záře (2022), ale vesměs šlo o epizodní role.

Nedostatek příležitostí ji ale nakonec netrápil. Začala se zajímat o předškolní pedagogiku, vystudovala učitelství pro mateřské školy na Karlově Univerzitě a dnes učí ve školce. A její malí svěřenci jsou prý šťastni, že právě jejich paní učitelka hrála v pohádce. Herectví šlo tak trochu stranou, ačkoliv Majkusová nevylučuje, že se k němu někdy vrátí ve větší míře.

Co jste ještě nevěděli

Natáčelo se ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je mezi filmaři velmi populární. Pohádku tvůrci točili celé tři roky, zrazovalo je totiž počasí. Často museli odložit natáčení kvůli nedostatku sněhu nebo z finančních důvodů.

Filmaři se potýkali i s poměrně kuriózním problémem – Romanu Vojtkovi se neustále ztrácely paruky, a tak jich před kamerou vystřídal hned několik. Jednoho z měsíčků (Prosinec) ztvárnil herec Radoslav Brzobohatý (✝79), který v této pohádce odehrál poslední roli své kariéry. ■