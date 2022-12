Heidi Klum nezklamala. Na premiéru dorazila v šatech, které odhalily její vnady i dlouhé nohy

Heidi Klum Profimedia.cz

Heidi Klum má rok před padesátkou dokonalou postavu a ráda ji při různých příležitostech ukazuje. Stejně tomu bylo i na červeném koberci před premiérou nového Avatara. A možná i z názvu filmu: Avatar: The Way of Water, který by se dal doslovně přeložit jako cesta vody, si modelka vzala příklad.

Její šaty totiž trochu připomínaly vlnu, která se právě rozbíjí o útesy. Stříbrná róba z průsvitné látky se vyznačovala rozparkem až po stehna, a Heidi v nich tak mohla předvést své dlouhé nohy. Rafinovaně byly ale šaty vytvořené i v horní části, kde na jedné straně odhalily část modelčina ňadra.

Na premiéru Heidi doprovodil manžel, o šestnáct let mladší člen kapely Tokio Hotel Tom Kaulitz, se kterým začala randit v roce 2018 a o rok později si ho tajně vzala. Po jeho boku září štěstím.

„Jsem teď mnohem šťastnější. Poprvé mám partnera, se kterým mohu o všem mluvit. Někoho, s kým mohu sdílet všechny životní záležitosti. Dřív jsem si všechno vyřizovala sama. Teď konečně vím, jaké to je mít partnera,“ řekla před časem magazínu People.

Heidi i její manžel si premiéru nového Avatara užili, do českých kin se mohou přijít diváci podívat už od 14. prosince. ■