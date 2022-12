Míša Tomešová prozradila, jak řeší Vánoce. Jeden druh cukroví a omezený počet dárků pro děti

Marie Michaela Feuereislová

"Vánoce jsou radost, protože pokud by to byl pro někoho stres, tak si myslím, že ty Vánoce nemají vůbec smysl, který původně měly," říká oblíbená česká herečka. "Každý říká, že se nestresuje, ale my to tak opravdu máme. Máme velkou rodinu a domluvíme se, kdo co udělá a každý opravdu udělá jenom jednu nebo dvě věci. Já se opravdu nedělám s deseti druhy cukroví, udělám maximálně jedno bezlepkové," prozradila Super.cz Míša průběh vánočních příprav.

Pokud čekáte desítky dárků a narváno pod stromečkem, jste na omylu. U Tomešů vítězí výchova a především střídmost. "Od Ježíška děti dostávají dárky tři. Mně přijde, že po tom třetím dárku děti ztratí pozornost a vlastně si nepamatují, co dostaly," vysvětlila hvězda muzikálu Biograf láska.

Dárky si dávají i s manželem Romanem Tomešem (34), i když spíše kvůli dětem. "Dřív jsme si je nedávali, protože nám to připadalo zbytečný. Když si něco chceme dát, tak je to z lásky a kdykoliv. Ale kluci už jsou větší a vnímají to, tedy i nám musí Ježíšek něco přinést. Ale taky je to jedna, dvě maličkosti," svěřila a odtajnila, že Vánoce u Tomešů jsou opravdu velká událost. "Jsme všichni společně, moji rodiče, Romčovi rodiče, sourozenci, takže je to opravdu velký," prozradila na závěr rozhovoru. ■