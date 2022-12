Má za sebou první focení jako vítězka soutěže krásy. I po pár hodinách spánku vypadala před objektivem fantasticky

Vanesa Švédová má za sebou první focení v roli vítězky soutěže krásy. Super.cz

„Tak my jsme měli afterparty, tam jsme se sešli všichni. Rodina, kamarádi i noví lidé, které jsem poznala. Chodilo mi spousta zpráv, ale já jsem telefon na noc vypnula,“ smála se výherkyně během rozhovoru pro Super.cz.

Po oslavách ale hned od brzkých ranních hodin Vanesa rozdávala rozhovory a čekalo ji první oficiální focení, už jako držitelku titulu. To, že spala jen pár hodin, se na ní ale nepodepsalo a před objektivem fotoaparátu doslova zářila. Je ale vděčná, že jako Miss začne úřadovat až za pár dní. „Teď jsme se domluvili, že do víkendu si dáme klídek a od příštího týdne začnu přebírat výhry.“

„Naší nové vítězce přeji hlavně dlouhou a úspěšnou kariéru a ať se jí podaří využít její rok co nejlépe,“ doplnil ředitel soutěže Česká Miss Essens Roman Holárek.

Co se týče nápadníků, tak o ty Vanesa nemá nouzi. Mnoho mužů jí teď vypisuje na sociálních sítích. Sama je ale šťastně zadaná a její přítel nemůže být na svou milou pyšnější. „Byl nadšený z výhry, on z toho měl radost. Od začátku mi to přál. Říkal mi, že to vyhraju a já mu říkala, že ne, a pak mi říkal, že měl pravdu,“ dodala se smíchem krásná Vanesa Švédová. ■