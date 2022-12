Harry a Meghan v dokumentu ukázali své soukromí… Ovšem v domě někoho jiného

Harry a Meghan během natáčení dokumentu Profimedia.cz

Harry a Meghan v dokumentu skutečně odhalují hodně ze svého soukromého života. Prozradili, jak se seznámili, jaké bylo jejich první rande, a dokonce ukázali třeba i záběry svého prvního novomanželského tance. Jendou z věcí, která ale nejspíš v dokumentu pravá není, je americký domov páru.

Luxusní vila, ve které se natáčelo, má šest ložnic a všechny atributy honosného domu - bazén, lázně, soukromou posilovnu a další vybavení. A v současné době je na prodej v přepočtu za téměř 760 milionů korun. Oproti tomu dům, ve kterém Harry a Meghan v Montecitu skutečně žijí, zakoupili za „pouhých“ 345 milionů.

Zahraniční média tak začala spekulovat o tom, proč se pár nechtěl nechat točit přímo ve svém domově. Jedním z důvodů by podle nich mohlo být to, že se manželé chtěli ukázat v ještě lepším světle a světu tvrdit, že právě luxusní sídlo je to jejich.

Samozřejmě ale také mohlo jít čistě jen o to, že Harry a Meghan nechtěli všem ukázat úplně všechno ze svého soukromí, obzvlášť místo, kde vychovávají své děti. Další variantou je i to, že se nepohodli s produkcí na podmínkách natáčení. Ať tak či tak, pokud pozorný pozorovatel zkoumal, jak to mají doma Sussexští zařízené, bude zklamán. Díval se totiž do obýváku někoho jiného. ■