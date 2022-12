Štěpánka Duchková dorazila se svými dvojčaty na akci. Společný rozhovor vás rozesměje

Štěpánka Duchková dorazila se svými dvojčaty na akci Super.cz

Jak sama Štěpánka říká, kluci začali malinko zlobit z dlouhé chvíle a na začátku rozhovoru vtipkovali, že mají alkoholický nápoj. "Já bych ráda upozornila, že tady je normální prosecco a tady je dětské," zdůraznila charismatická moderátorka. Kluci převzali žezlo a střihli si svůj první rozhovor.



Pubertu ale doma zvládají s grácií. "Je to takový nahoru, dolů. Někdy je trošku záchvat puberty, a pak jsou zase hrozně hodní. Je to náročné," práskla Super.cz. "Nejvíc zlobí, když mají jít spát. Do té doby o nich nevíme, pak se řekne jdeme spát a to začne rodeo," prozradila moderátorka.

Během rozhovoru zavzpomínala i na časy, kdy byla školou povinná, a prozradila nám, jakou bizarní poznámku měla v žákovské knížce. "Poznámku jsem dostala asi ve třetí třídě od paní učitelky Fojtíkové a bylo tam: Svým divokým chováním natrhla papír na nástěnce," odtajnila Štěpánka příběh a prozradila, že traduje už roky v jejich rodině. ■